Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 12:20 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги две школьницы напали на сверстницу с ДЦП и устроили расправу. Об этом сообщается в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Буллинг Af.mil

Сперва в группе появилось видео с издевательствами. Затем — комментарий матери девочки, над которой издевались.

«Не ждите от меня пощады, я это так просто не оставлю! Это будет уголовно наказуемо», — написала родительница.

По словам матери, девочка получила лёгкую физическую травму и тяжёлую моральную. Ребёнок боится выходить на улицу. Женщину в её гневе поддержали жители города, дали советы, как засудить родителей и наказать напавших школьниц. Горадминистрация Лабытнанги в свою очередь попросила горожан воздержаться от резких оценок.

«Надо учитывать, что широкая огласка может ещё больше ранить ребёнка, которого обидели. Развитие ситуации может быть непредсказуемым, не в каждом случае ребёнок, который и так страдает, может спокойно перенести тот факт, что информация о нём вышла в публичную плоскость», — отметили в мэрии.

Тем временем горожане установили личности нападавших. Выяснилось, что буллингом в школе они занимаются не в первый раз.

«Эти девочки из первой школы. В прошлом году у нас была конфликтная ситуация с одной из них. Если коротко обрисовать ситуацию, то она без каких-либо причин ударила моего ребёнка. Я обратилась к руководству школы. Пояснили: девочка сложная, семья не реагирует, мы с ней обязательно побеседуем, она перед вашим ребёнком извинится. И всё», — пишет мать ещё одного пострадавшего от агрессивных школьниц.

Сейчас в ситуации с травлей девочки-инвалида разбираются в городском управлении образования и в полиции. Об этом сообщили в горадминистрации Лабытнанги.