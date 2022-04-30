Томск, 30 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального операштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

В 22 случаях заразившимся потребовалась госпитализация. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 129 887.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 127 472 человека, в том числе 115 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 824 жителя Томской области.