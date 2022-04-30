Чита, 30 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. На сайте мэрии Читы поздравление с Первомаем для горожан разместили 29 апреля. За подписью главы городского округа Евгения Ярилова в нем, в частности, сказано:

Алексей Колчин ИА REGNUM В Первомай

«Первое мая — это поистине народный праздник, любимый и ценимый нашими согражданами на протяжении многих поколений. Он не только символизирует пробуждение и обновление природы, но и олицетворяет собой стремление к созидательному труду и уважение к человеку труда.

Столица Забайкалья имеет славные и богатые трудовые традиции, глубоко уходящие в историю. В 2022 году Чита впервые встречает Первомай в статусе «Город трудовой доблести». Заслуженное почётное звание было присвоено Чите Указом Президента Российской Федерации в сентябре прошлого года. Столь высокая награда является данью уважения и памяти героическим и самоотверженным труженикам тыла и предметом особой гордости для нас, ныне живущих».

В конце обращения горожанам пожелали здоровья, счастья и добра.

Напомним, ИА REGNUM ведет трансляцию о том, как Россия отмечает Первомай.

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