Брянск, 30 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. При отражении попытки проникновения самолета украинских вооружённых формирований в воздушное пространство России в населённый пункт Жеча в Брянской области попало два снаряда. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воронка

Как указал губернатор Брянской области, в 06:50 (совпадает с мск) 30 апреля средствами противовоздушной обороны обнаружили самолёт киевских боевиков.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал он в своем сообщении.

Также Богомаз уточнил, что из-за происшествия взрывной волной одного из снарядов повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй из них взорвался, повредив прилегающую территорию.

«В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия», — заключил в своем сообщении глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка.