Челябинск, 30 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Челябинской области пресечена деятельность интернет-магазина, распространявшего нарковещества, и нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Магазин работал в нескольких городах Южного Урала. Через него продавали наркотики, изготовленные в Челябинске. Оперативники поймали организатора преступного бизнеса, сотрудника склада, лаборанта и розничных закладчиков.

Подпольная лаборатория функционировала в одном из общежитий Челябинска. В комнате общежития изъяли более 500 граммов вещества, приготовленного к сбыту, а также посуду и специальное оборудование.

Организатор интернет-магазина предпринимал серьёзные меры безопасности. Тем не менее его бизнес накрыли. Семерых задержанных поместили в СИЗО.