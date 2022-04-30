Кош-Агачский район, Алтай, 30 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай план вакцинации жителей против чумы выполнен на 88,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

fotodirwas Сурок

Всего в районе, по словам замдиректора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, планируется привить 16,5 тыс. человек.

Отмечается, что непосредственно на участках чумных эпизоотий находятся двадцать летних стоянок животноводов, четыре зимние стоянки, пограничная застава, четыре пограничных поста и турбаза. С начала апреля стартовали обходы стоянок для проведения разъяснительной работы и вакцинации.

«Также в населенных пунктах и на стоянках проведена дератизация и дезинсекция. При въездах в населенные пункты и в основных местах пребывания граждан установлены предупреждающие аншлаги», — отметили в правительстве.