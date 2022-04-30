Москва, , 12:03 — REGNUM Президент и правительство России приняли решение о сроках завершения работы российского сегмента Международной космической станции, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 30 апреля в интервью телеканалу «Россия-24».

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Рогозин рассказал, что решение принято на основе предложений, подготовленных Роскосмосом.

«Решение принято уже. Мы не обязаны о нём говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнёров об окончании нашей работы на МКС», — сообщил глава Роскосмоса.

В апреле 2021 года заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Россия может выйти из проекта МКС после 2024 года. Тогда же президенту России Владимиру Путину были представлены планы по созданию Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Проект РОСС разрабатывается специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия». Первым элементом новой российской станции может стать научно-энергетический модуль, первоначально разрабатывавшийся для проекта МКС.

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