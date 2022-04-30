Донецк, 30 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe Images ВСУ

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Украинские войска в 10:45 обстреляли Кировский район, выпустив 5 снарядов калибра 122 мм.

«В результате обстрела по ул. Флотской получила ранение женщина, еще одна женщина ранена по ул. Содружества», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 11 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВСУ.