Москва, 30 апреля 2022, 12:00 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (84,4%) в той или иной мере знает о функционировании на территории Украины биологических лабораторий, выполнявших заказы минобороны США. Это 30 апреля следует из опубликованных данных опроса исследовательской компании Vox populi.
Отмечается, что исследование было проведено в период с 18 по 22 апреля по потоковой взвешенной в соответствии с социально-демографическими параметрами выборке среди 2880 респондентов из числа пользователей сети Интернет в возрасте старше 18 лет, ошибка выборки — 1,8%.
Также указывается, что в ответ на вопрос: «Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые о том, что на территории Украины функционировали около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Минобороны США?», 54,3% опрошенных заявили, что знают об этом хорошо и 30,1% респондентов указали, что слышали об этом, но без подробностей
Кроме того, 10,9% участников опроса отметили, что слышат об этом в первый раз и еще 4,7% затруднились ответить на этот вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более трех четвертей жителей России (77,5%) уверены в том, что наша страна будет развиваться, несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции.