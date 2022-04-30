Москва, 30 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (84,4%) в той или иной мере знает о функционировании на территории Украины биологических лабораторий, выполнявших заказы минобороны США. Это 30 апреля следует из опубликованных данных опроса исследовательской компании Vox populi.

Международный символ биологической опасности

Отмечается, что исследование было проведено в период с 18 по 22 апреля по потоковой взвешенной в соответствии с социально-демографическими параметрами выборке среди 2880 респондентов из числа пользователей сети Интернет в возрасте старше 18 лет, ошибка выборки — 1,8%.

Также указывается, что в ответ на вопрос: «Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые о том, что на территории Украины функционировали около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Минобороны США?», 54,3% опрошенных заявили, что знают об этом хорошо и 30,1% респондентов указали, что слышали об этом, но без подробностей.

Кроме того, 10,9% участников опроса отметили, что слышат об этом в первый раз и еще 4,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более трех четвертей жителей России (77,5%) уверены в том, что наша страна будет развиваться, несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции.