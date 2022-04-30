Анкара, , 11:58 — REGNUM ВВС Турции не примут участие в учениях НАТО Tiger Meet из-за разногласий с Афинами. Об этом сообщают СМИ Турции.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunne

Ранее главный штаб авиации Греции аннулировал приглашение Турции принять участие в учениях Tiger Meet из-за нарушений турецкими истребителями греческих воздушных границ и пролета над греческими островами, передает Newsbomb.gr.

МИД Греции выразил послу Турции решительный протест в связи с пролетом турецких истребителей, сообщила пресс-служба греческого ведомства.