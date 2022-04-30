Барнаул, , 11:54 — REGNUM В Барнауле по случаю Первомая в 11:00 местного времени от площади Советов стартует традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Алтайская правда». Подробности сообщает пресс-центр городской мэрии.

В это же время по маршруту ТЦ «Геомаркет» — пр. Ленина — Змеиногорский тракт — пр. Ленина - пл. Свободы пройдёт автопробег ретро-автомобилей и современной пожарной техники, посвящённый Дню пожарной охраны.

Также с 11.00 на верхней площадке Нагорного парка и парке культуры и отдыха «Центральный» (пр-кт Социалистический, 11) будет проходить квест-игра «Барнаул — город трудовой доблести» с участием работающей молодёжи, представителей военно-патриотических и военно-спортивных клубов.

С 12:00 до 15:00 на площади Свободы состоится праздник «Огнеборцы Алтая». В программе — выставка современной и ретротехники, оборудования ведомства ГУ МЧС, площадка «Научись спасать жизнь», выставка Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, комнаты воинской и трудовой славы, показательные выступления пожарных.

С 15:00 гостей ждёт праздничная локация на набережной. Там установят сцену, где творческие коллективы города представят праздничную программу «Наш город доблесть трудовую своей работой заслужил».

В 16:30 в честь открытия сезона навигации на реке Оби состоится парад кораблей. 6 водных судов пройдут перед зрителями. Также в акватории своего часа будет ждать баржа с заряженными батареями салютов.

С 17:00 на городской набережной Барнаула состоятся концерты. Начнёт играть оркестр Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, представив программу «Нам доверена — жизнь». В 18:00 праздник продолжит концертная программа Управления Росгвардии РФ по Алтайскому краю. С 19:00 до 20:30 на сцену выйдут музыканты культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Завершит музыкальную серию концертная программа Барнаульского духового оркестра и Мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края.

В 22:00 в Барнауле впервые прогремит первомайский салют — в честь присвоенного звания «Город трудовой доблести». Его запустят с акватории Оби, так что полюбоваться им горожане смогут на набережной и с площадки Нагорного парка.

Также 1 мая в Барнауле начнется сезон работы парков.

Напомним, ИА REGNUM ведет трансляцию о том, как Россия отмечает Первомай.

Читайте также: Навстречу Первомаю: в России отпразднуют День Весны и Труда — все новости