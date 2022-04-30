Омск, 30 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 4337 жителей области. Излечились от коронавируса к настоящему времени 200 628 человек, в том числе 107 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 206 199. За сутки выявлено 67 новых носителей. При этом в ковидные стационары региона госпитализировали ещё 69 больных.