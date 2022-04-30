Южно-Сахалинск, , 11:53 — REGNUM По факту пожара на Сахалинской ГРЭС-2 заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло 30 апреля в технологическом здании на ГРЭС-2. По предварительной версии, в помещении загорелся турбогенератор. Из-за происшествия произошло отключение II блока электростанции с нагрузкой 60 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на ГРЭС-2 на Сахалине потушили