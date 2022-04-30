Москва, , 11:49 — REGNUM Более трех четвертей жителей России (77,5%) уверены в том, что наша страна будет развиваться, несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции. Это 30 апреля следует из обнародованных данных опроса исследовательской компании Vox populi.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование было проведено с 18 по 22 апреля по потоковой взвешенной в соответствии с социально-демографическими параметрами выборке среди 2880 респондентов из числа пользователей Интернета в возрасте старше 18 лет, ошибка выборки — 1,8%.

Уточняется, что в ответ на вопрос: «Как Вы считаете, сможет или, не сможет Россия развиваться при сокращении или даже разрыве связей со странами Запада?», 77,5% опрошенных ответили положительно, 19% — отрицательно и еще 3,5% затруднились ответить на это вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля из данных опроса Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что жители РФ стали хуже относиться к странам Евросоюза.