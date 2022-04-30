Москва, 30 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Более трех четвертей жителей России (77,5%) уверены в том, что наша страна будет развиваться, несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции. Это 30 апреля следует из обнародованных данных опроса исследовательской компании Vox populi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что исследование было проведено с 18 по 22 апреля по потоковой взвешенной в соответствии с социально-демографическими параметрами выборке среди 2880 респондентов из числа пользователей Интернета в возрасте старше 18 лет, ошибка выборки — 1,8%.

Уточняется, что в ответ на вопрос: «Как Вы считаете, сможет или не сможет Россия развиваться при сокращении или даже разрыве связей со странами Запада?», 77,5% опрошенных ответили положительно, 19% — отрицательно и еще 3,5% затруднились ответить на это вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что жители РФ стали хуже относиться к странам Евросоюза.