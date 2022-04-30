Москва, , 11:48 — REGNUM Российские медики подтвердили 7363 новых случая COVID-19 за истекшие сутки. 30 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки составило 2574. Днём ранее сообщалось о 2558 госпитализациях.

Выздоровели за истекшие сутки 11 022 человек. Умерли от последствий COVID-19 157 человек.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже 200 случаев в сутки 21 апреля 2022 года. Суточная смертность превышала эту отметку с октября 2020 года.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на февраль 2022 года. Вспышка заражаемости была связана с появлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон».