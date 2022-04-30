Москва, 30 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Правительство РФ продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

Данное решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Дополняется, что бизнес сможет направить высвобожденные средства на текущие расходы.