Красноярск, , 11:42 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. 57 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 364 029. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 351 526 человек, в том числе 210 за последние сутки.

Жертвами коронавируса, по состоянию на 30 апреля, стали 10 777 жителей Красноярского края. За последние 24 часа скончались два пациента с COVID-19.