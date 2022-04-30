Салехард, 30 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Из Салехарда и Нового Уренгоя открываются субсидируемые авиарейсы на кавказские Минеральные воды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Norden-wind.ru Кавказские Минеральные Воды

Вылет с авиакомпанией «Ямал» из Нового Уренгоя — со 2 мая по понедельникам и четвергам в 13:05 (11:05 мск). Прибытие в Минводы — в 15:50 (13:50). Из Салехарда вылет в Минводы с 4 мая по средам в 15:00 (13:00). Перелёт составит 4,5 часа.

Кака ранее сообщало ИА REGNUM, из Салехарда на майские праздники введены новые дополнительные авиарейсы в Тюмень и обратно.