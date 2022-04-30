Москва, , 11:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму певцу Филиппу Киркорову в связи с 55-летием. Телеграмма опубликована 30 апреля на сайте президента России.

Филипп Киркоров на концерте в «Лужниках», приуроченному ко Дню народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин пожелал певцу здоровья, вдохновения и покорения новых творческих высот. Он отметил, что Киркоров добился успеха не только как эстрадный артист, но и как продюсер, композитор и актёр.

«Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», — подчеркнул президент.

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. Он является многократным обладателем музыкальной премии «Золотой граммофон», также отмечен антипремией «Серебренная колоша». В 2008 году Киркоров удостоен звания народного артиста России.

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