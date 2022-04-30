Кяхтинский район, Бурятия, 30 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии вечером 29 апреля произошёл пожар на территории частного домовладения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Первыми на место пожара в селе Новодесятниково прибыли добровольные пожарные, к этому времени горели дом и другие строения во дворе. Добровольцам удалось предотвратить распространения огня на соседние дома. Позднее к ним присоединились огнеборцы из Кяхтинского и Мухоршибирского отрядов.

В результате возгорания огнём были уничтожены дом, амбар, сарай, два гаража, а также находившиеся внутри трактор МТЗ-82 и автомобиль ВАЗ-2106.

«Общая площадь пожара составила 126 кв. м. Пострадавших нет. По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ, предположительной причиной пожара послужила детская шалость с огнем», — отметили в ведомстве.