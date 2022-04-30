Чита, 30 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Забайкалье приступили к репетициям большой праздничной программы «Что ты знаешь о войне», которая станет завершающим аккордом Дня Победы в Чите, сообщает 30 апреля министерство культуры региона.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM День Победы

Масштабная праздничная программа, наряду с военным парадом, шествием «Бессмертного полка», салютом и народными гуляниями, является традиционным мероприятием празднования Великой Победы в Забайкалье. В этом году к организации грандиозного представления подключились лучшие творческие силы региона во главе с заслуженным работником культуры России, лауреатом премии Правительства РФ Галиной Сыроватка, которая является главным режиссером мероприятия. Всего в выступлении будет задействовано около 500 артистов.

Министерство культуры поставило задачу руководителям отраслевых учреждений в ходе праздничной программы выразительными средствами культуры и искусства провести параллели между далекими 40-ми, когда советский народ вступил в битву с фашизмом, а также с военными операциями новейшего времени. Будут чествовать героев минувших лет и наших современников, вставших на защиту мирных жителей Донбасса. Специально для праздника готовятся массовые номера и новые песни.

Напомним, всего в рамках Дня Победы в регионе будет проведено более 26 тысяч праздничных событий. Наиболее массовые и площадные мероприятия пройдут с 6 по 9 мая.

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