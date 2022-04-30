Северск, Томская область, 30 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Томской области следователи инициировали передачу из органов дознания материалов проверки по факту нападения собаки на двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Dineshraj Goomany Собака

По предварительным данным, инцидент произошёл в городе Северск. Во дворе частного дома собака набросилась и покусала 6-летнего мальчика и 8-летнюю девочку.

«В рамках проверки следователи СО по ЗАТО г. Северск СУ СК России по Томской области установят обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

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