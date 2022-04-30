30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в украинском городе Виннице снесли памятник советскому писателю Максиму Горькому.

Оксана Переможенко, , 13:50 — REGNUM В Виннице снесли памятник советскому писателю Максиму Горькому, 29 апреля со ссылкой на украинские СМИ сообщает ИА Красная Весна. Перед сносом памятника украинские власти объявили Горького «слугой сталинского режима».

Аксели Галлен-Каллела. Максим Горький. 1906

Читайте также: В украинской Виннице решили снести памятник писателю Горькому

Очередной эпизод войны с памятниками на Украине обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Бандеровцы и нацисты как огня боятся не только Сталина, но даже советских писателей того времени. В Виннице снесли памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Его назвали «сталинским писателем», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Агония…» — отреагировал Юрий.

«Вот это прорвало русофобов», — добавила Татьяна.

«Скоро от страха свои тени сносить будут», — пишет Senya.

«Слушайте, а чего они потом с памятниками делают? Плавят на металл для танков?» — с сарказмом поинтересовалась Ольга С.

«Просто Горький пьесу «На дне» написал, а они думают, что про них… Обиделись!» — иронизирует Николай Ш.

«Просто они его не читали», — ответила Николаю Ш. Анна Х.

«Украинская нация, помимо чванства, наглости и беспринципности, ещё отличается крайней формой неблагодарности. Иначе никак нельзя объяснить феноменальную ненависть… [украинцев] по отношению к большевикам, которые «слепили» сегодняшнюю Украину и сделали ее самой развитой и богатой республикой СССР», — отметил Vlad.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дали указание сверху, вот и сносят. Это ж не простые граждане решают. Хорошо хоть аккуратно это делают, потом будет что обратно ставить…» — также отметила Tatyana.

«Ну и хорошо… Сами отказались от культуры. Оставили себе пещерные наскальные рисунки и Лесю Украинку, которую никто не читает», — написал O. V.

«Как много чести — воевать с памятниками. Если на поле боя ничего не получается и обидненько — снеси пару памятников, и сразу перемога (победа — О. П.). Что они будут на их место ставить, интересно? Бандер через каждые 2 метра понатычут?» — недоумевает Oma.

«Обидно… Это наша общая культура, это наши общие великие поэты, писатели и деятели. Не вижу смысла разделять Горького и Пушкина от Шевченко и Франко. Но, похоже, Украину не понять, остаётся только верить, что настанет время, когда они мозг-то включат», — отреагировал Oleg 87.

«Что за мода сносить памятники? Вы тогда и дома свои сносите, построенные ещё в годы СССР. Сразу всё сносите, и голову себе заодно», — прокомментировала новость Julia.

«Но они его сохранили. Поставят обратно, когда всё поменяется», — добавил «Ушки на макушке».

«Если бы у них действительно война была бы… [им] точно не до памятников было бы», — отреагировал П. Х.

«Война с памятниками это самая приоритетная задача для восстановления Украины. «Боже, пропал дом… Что будет с паровым отоплением?..» © «Собачье сердце», — отреагировал Kostya.

«Да пусть потешатся… Эта их агониевая трясучка вызывает смех», — прокомментировала Анджела.

«Пушкин, видать, тоже сталинский писатель», — с сарказмом отметил Vasily A., напомнив о ранее снесенных на Украине памятниках Пушкину.

«А Гоголя они не боятся? Он еще и «Вий» написал», — смеется Irina.

«Эффект ладана на них памятники производят. Чуют кончину, так надо успеть побольше пакости сделать», — подытожил 555.