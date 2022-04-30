Омск, 30 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Омской области с 20 апреля стартовали регулярные автомобильные перевозки в пригородном сообщении для дачников. Всего запущено 22 межмуниципальных маршрута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Контракты по итогам конкурсов на осуществление перевозок на сумму более 40 млн рублей были заключены в конце марта 2022 года.

«Расписание составлено на четыре временных периода: весенний, летний и два осенних. Автобусы поедут по садовым маршрутам с 30 апреля по 16 октября (для двух маршрутов — 30 сентября)», — добавили в правительстве.

С 30 апреля по 23 мая и с 30 августа по 16 октября автобусы будут ездить с периодичностью в три раза в неделю, а с 24 мая по 29 августа — четыре раза.