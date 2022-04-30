Челябинск, 30 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Вылет самолёта авиакомпании Nordwind Airlines из Челябинска в Сочи задерживается почти на сутки. Об этом говорится на онлайн-табло воздушных ворот Южного Урала.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

Лайнер Boeing-737 должен был выполнить рейс N4 221, вылет был запланирован на 19:45 по местному времени 29 апреля. Но его отложили на 19:25 30 апреля.

По данным местных СМИ, причиной задержки стал туман.