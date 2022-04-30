Донецк, 30 апреля 2022, 11:06 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 122 мм. Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:45 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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