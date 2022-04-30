Киев, , 11:03 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 142 самолета и 112 вертолетов. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, уничтожены 658 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 279 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 2656 танков, 307 установок реактивных систем залпового огня, 2492 единицы военной автомобильной спецтехники, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов.

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