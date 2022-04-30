Нижний Новгород, , 10:58 — REGNUM Фестиваль нового российского кино «Горький Fest» в 2022 году пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Горький fest Gorkyfest.ru

Приём заявок на участие в фестиваля открылся 28 апреля. Сбор продлится до 15 июня. В рамках фестиваля также пройдут внеконкурсные показы, пресс-конференции, круглые столы, творческие встречи и мероприятия других форматов.

В 2022 году «Горький Fest» пройдёт уже в шестой раз. Президент фестиваля, актёр и режиссёр Михаил Пореченков рассказал, что за пять лет конкурсная программа охватила более 100 картин.

«Уже смело можем сказать, что Нижний [Новгород] полюбился кинематографистам, а нижегородцы с нетерпением ждут следующего фестиваля. И на VI кинофоруме мы покажем лучшие новинки российского кино, откроем новые имена, форматы и площадки», — отметил Пореченков.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева добавила, что темой предстоящего фестиваля станет 30-летие кинематографа в современной России. Участники смогут обсудить и проанализировать этот период отечественного кинематографа в рамках дискуссионных площадок на полях фестиваля