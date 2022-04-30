Киев, 30 апреля 2022, 10:55 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над населенными пунктами Горловка, Петманово, Червоный Оскол, Козинка, Краматорск, Путилово, Карповка, Безликий Лиман, Новоахтырка, Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 3 «Байрактар ТБ-2». Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Кроме того, артиллерийскими подразделениями ВС РФ в течение минувшей ночи нанесено поражение 389 объектам ВСУ.
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