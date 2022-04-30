Киев, 30 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Артиллерийскими подразделениями ВС РФ в течение минувшей ночи нанесено поражение 389 объектам ВСУ. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

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«В их числе — 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 33 позиции артиллерии, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Также в течение минувшей ночи ракетными войсками ВС РФ поражены четыре военных объекта Украины.