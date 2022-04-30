Сент-Пол, США, , 10:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль Джордан Гринуэй (1-я минута и 60-я, в пустые ворота), Тайсон Джост (5-я) и российский нападающий Кирилл Капризов (24-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

Автором единственной забитой шайбы «Колорадо» стал Назем Кадри (26-я).

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в общей сложности в нынешнем сезоне Капризова набрал 108 (47 шайб + 61 голевая передача) очков в 81 матче регулярного чемпионата, став рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам за один регулярный сезон.