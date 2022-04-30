Киев, 30 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В течение минувшей ночи ракетными войсками ВС РФ поражены четыре военных объекта Украины. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за минувшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 9 районов сосредоточения живой силы ВСУ и украинской военной техники.