Барнаул, , 10:48 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае вновь претерпела изменения. Если в течение последних пятерых суток оперштаб региона не обнародовал число погибших с SARS-CoV-2 (всех выживших и погибших цинично записывали в «выбывшие»), то сегодня, 30 апреля 2022 года, общее число жертв SARS-CoV-2 в крае сократилось с 10 179 человек до 8597 (на 1582) за последние пятеро суток (!).

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С чем связано данное событие — не поясняется.

Также известно, что за последние пятеро суток выявлены 542 новых носителя. Число тестирований за минувшие сутки составило 5569.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 783 (+22 за последние пятеро суток) и 216 378 (+496 за пятеро суток) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 86 (на 18 меньше, чем пятью сутками ранее). Из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ (на одного меньше, чем пятью сутками ранее).

Также на Алтае выявлено уже 40 647 зараженных коронавирусом среди детей (+84 за последние пятеро суток). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 266 511 человек, выздоровели 256 642 человек (+2273 за последние пятеро суток).

Напомним, в течение последних пяти суток погибших и победивших COVID-19 в Алтайском крае записывали в «выбывшие», число погибших не называлось.

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