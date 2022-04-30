Томск, 30 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Томской области введён в эксплуатацию самый мощный и новейший центр питания в регионе мощностью 126 мегавольт-ампер. Объект расположился на южной площадке Томской особой экономической зоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Новая подстанция в Томской области

В настоящее время энергетики проводят пусконаладочные работы, после чего всех резидентов экономической зоны переключат на новую подстанцию. Её мощность, как отмечается, позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей в Академгородке.

По словам управляющего директора «Россети Томск» Александра Черпинского, действующий центр питания подстанции «Академическая» имеет достаточно большую степень износа.

Кроме того, замгубернатора Игорь Шатурный отметил, что новая подстанция позволит снять инфраструктурные ограничения новых территорий, включая микрорайон «Южные ворота II».