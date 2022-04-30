Донецк, 30 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки, с 09:00 29 апреля до 09:00 30 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 11 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 17 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 29 апреля до 08:00 30 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 586 человек, включая 72 ребенка.