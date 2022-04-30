Москва, , 10:29 — REGNUM Запуск радиолокационного космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Обзор-Р» запланирован на 2023 год, заявил представитель ракетно-космического центра «Прогресс» в ходе заседания Совета РАН по космосу. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник Russianspacesystems.ru

В РКЦ «Прогресс» (входит в Роскосмос) заявили, что платформа спутника нового поколения уже прошла необходимые технические испытания. В настоящее время специалисты занимаются тестированием программного обеспечения радиолокационного комплекса космического аппарата.

«Обзор-Р» будет отличаться от радиолокационных спутников предыдущего поколения наличием локатора на базе активной фазированной антенной решетки. Этот радар позволит получить изображения поверхности планеты более высокого разрешения.

Космический комплекс «Обзор-Р» будет использоваться для обеспечения нужд МЧС, Минсельхоза и других ведомств. В Роскосмосе отмечают, что использование комплекса «Обзор-Р» (специалисты уже приступили к разработке второго аппарата) и двух спутников «Кондор-ФКА» обеспечит полное покрытие акватории Северного морского пути.