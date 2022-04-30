Минск, 30 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил певца Филиппа Киркорова с 55-летием. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

(сс) Okras Филипп Киркоров

«Лукашенко поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 55-летием», — отмечается в сообщении.

Он выразил уверенность, что «жизнеутверждающее творчество артиста еще многие годы будет дарить радость поклонникам, способствовать единению двух братских народов».

«Вы покорили сердца многомиллионной аудитории уникальным талантом, ярким темпераментом, исключительной индивидуальностью. На белорусской земле Вас любят и знают как давнего друга нашей страны», — подчеркивается в поздравлении.