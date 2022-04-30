Омск, , 10:25 — REGNUM В Омске перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 31 октября 2021 года.

По версии следствия, в то утро 29-летний инспектор ДПС на автомобиле Mercedes-Benz S350 проехал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Sunny.

«В результате ДТП 58-летнему водителю автомобиля Nissan Sunny и 60-летней женщине — пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. После ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

После возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из органов внутренних дел, хотя свою вину он не признал. К настоящему времени расследование дела завершено, материалы направлены в суд.