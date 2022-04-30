Пермь, , 10:22 — REGNUM Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов («Единая Россия») может отправиться в колонию на пять лет. Такое наказание просит назначить ему прокуратура, пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело рассматривает Ленинский райсуд Перми. 29 апреля там состоялись прения сторон. Прокурор назвал алкогольное опьянение подсудимого отягчающим вину обстоятельством и попросил назначить для него пять лет заключения и к штрафу в размере 30- тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурнашова судят за оскорбление сотрудников полиции и нападение на одного из них. Всего потерпевшими считаются два инспектора ГИБДД. Инцидент произошёл в июле. Сам экс-депутат признал вину.

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