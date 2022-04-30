Пермь, 30 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов («Единая Россия») может отправиться в колонию на пять лет. Такое наказание просит назначить ему прокуратура, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело рассматривает Ленинский райсуд Перми. 29 апреля там состоялись прения сторон. Прокурор назвал алкогольное опьянение подсудимого отягчающим вину обстоятельством и попросил назначить для него пять лет заключения и к штрафу в размере 30- тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурнашова судят за оскорбление сотрудников полиции и нападение на одного из них. Всего потерпевшими считаются два инспектора ГИБДД. Инцидент произошёл в июле. Сам экс-депутат признал вину.