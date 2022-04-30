Минск, 30 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил генсекретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения и заявил, что Минск остается приверженным целям деятельности организации. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Лукашенко поздравил генсекретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с днем рождения», — отмечается в сообщении. В поздравлении Лукашенко высказал уверенность, что под профессиональным руководством Гуттереша «ООН сумеет восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении глобальных проблем».

«Беларусь остается приверженной целям деятельности организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что у западных стран не получится поставить своими санкциями Москву и Минск на колени.