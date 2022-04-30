30 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 13:56 — REGNUM Штиль. Покрытое мелкой рябью море простирается до горизонта.

Сталь. Всех видов и размеров, ровными рядами, катушками, штабелями.

Корабли. Одни совсем не повреждены, другие уже никуда не отправятся.

Пронзительное небо. Тишина и спокойствие, нарушаемые только редкими разрывами снарядов на «Азовстали», — ее отсюда видно невооружённым глазом, она напротив, через бухту, километрах в 4−5.

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Подъёмные краны в рабочем состоянии Никита Третьяков © ИА REGNUM

Техника на территории порта Мариуполя нетронута Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Техника на территории порта Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Работают сапёры. С начала работы отряда МЧС ДНР в Мариуполе они обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Пока они не убедятся, что на территории и в акватории порта всё безопасно, никто никуда не поплывет, порт не заработает.

Сейчас в порту Мариуполя работают сапёры Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Корабли в порту Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Инфраструктура порта не сильно повреждена: краны в рабочем состоянии, экскаваторы для сыпучих грузов — тоже. Сильнее всего пострадали элеватор и административные здания. Тут и там «цветки войны» — воронки с симметричными следами разлета осколков. Здания посечены осколками и пулями. Это сейчас здесь спокойно, ещё недавно здесь шла битва.

Административные здания в порту Мариуполя пострадали сильнее всего Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

Административное здание Мариупольского морского торгового порта Никита Третьяков © ИА REGNUM

Административное здание Мариупольского морского торгового порта Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

След от снаряда Никита Третьяков © ИА REGNUM

Административное здание Мариупольского морского торгового порта Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариупольский морской торговый порт Никита Третьяков © ИА REGNUM

За этот порт сражались и отдавали жизни. А значит он обязан ожить.