Никита Третьяков,
30 апреля 2022, 13:56 — REGNUM Штиль. Покрытое мелкой рябью море простирается до горизонта.
Сталь. Всех видов и размеров, ровными рядами, катушками, штабелями.
Корабли. Одни совсем не повреждены, другие уже никуда не отправятся.
Пронзительное небо. Тишина и спокойствие, нарушаемые только редкими разрывами снарядов на «Азовстали», — ее отсюда видно невооружённым глазом, она напротив, через бухту, километрах в 4−5.
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Подъёмные краны в рабочем состоянии
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Техника на территории порта Мариуполя нетронута
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Техника на территории порта Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Работают сапёры. С начала работы отряда МЧС ДНР в Мариуполе они обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Пока они не убедятся, что на территории и в акватории порта всё безопасно, никто никуда не поплывет, порт не заработает.
Сейчас в порту Мариуполя работают сапёры
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Корабли в порту Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Инфраструктура порта не сильно повреждена: краны в рабочем состоянии, экскаваторы для сыпучих грузов — тоже. Сильнее всего пострадали элеватор и административные здания. Тут и там «цветки войны» — воронки с симметричными следами разлета осколков. Здания посечены осколками и пулями. Это сейчас здесь спокойно, ещё недавно здесь шла битва.
Административные здания в порту Мариуполя пострадали сильнее всего
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Административное здание Мариупольского морского торгового порта
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Административное здание Мариупольского морского торгового порта
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
След от снаряда
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Административное здание Мариупольского морского торгового порта
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариупольский морской торговый порт
Никита Третьяков © ИА REGNUM
За этот порт сражались и отдавали жизни. А значит он обязан ожить.