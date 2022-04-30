Салехард, 30 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Проектно-сметная документация на строительство железнодорожного моста на участке «Обская — Салехард» через реку Обь одобрена Главгосэкспертизой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

gge.ru Мост через Обь в Салехарде. Проект.

Напомним, что это важнейший участок Северного широтного хода в ЯНАО, который поможет переориентировать на Восток основные внутренние и экспортные потоки российских энергоресурсов. К строительству Северного широтного хода запланировано приступить в третьем квартале 2022 года.

Мостовой переход будет двухярусным. Автодорожная часть объекта представлена подходами и эстакадными участками моста (левобережными и правобережными). На подходах предусмотрено две полосы движения по 3,75 м. Общая длина железнодорожной части вместе с мостом составит 39 км.

«Мост через реку Обь в районе Салехарда — это уникальное сооружение. Совмещённый под железнодорожное и автодорожное движение он представляет собой двухъярусное сооружение, в нижнем уровне которого уложен железнодорожный путь, а по верхнему ярусу осуществляется автомобильное движение в двух направлениях», — пояснила ведущий эксперт по объекту от Главгосэкспертизы России Лидия Когтева.

Генподрядчиком эстакадной железнодорожной и линейной части моста является ООО «Северный широтный ход», автодорожной части — региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». Генпроектировщик — ООО «Транспроект».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, использование Северного широтного хода увеличит национальный ВВП на 7-9%, или 70-90 миллиардов рублей.