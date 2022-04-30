Шушенский район, Красноярский край, , 10:08 — REGNUM В посёлке Шушенское Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ДТП в Красноярском крае ГУ МВД по Красноярскому краю

По предварительным данным, 14-летний подросток по пути в школу сопровождал трёхлетнюю сестрёнку в детский сад. Возле дороги школьник не удержал девочку, после чего та выбежала на проезжую часть перед стоящим на остановке автобусом.

«Водитель «Хонды Фит», направлявшийся следом за автобусом, не успел среагировать, и ребёнок попал под колеса автомобиля. В результате ДТП ребёнок был госпитализирован в больницу с травмами», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.