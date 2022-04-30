Харьков, Украина, 30 апреля 2022, 10:02 — REGNUM Военнослужащие ВС РФ доставили 60 т гумпомощи в Изюм Харьковской области. Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.
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«В сопровождении военной полиции ВС РФ гуманитарная помощь общим объемом более 60 т на грузовых автомобилях доставлена для жителей города Изюма», — отмечается в сообщении.
В Изюм доставлены стройматериалы для восстановления Вознесенского собора, объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов, пострадавших при артиллерийских обстрелах ВСУ, также предметы первой необходимости, продовольствие.
В городе уже начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов.