Брянск, 30 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. При отражении попытки проникновения самолета киевских боевиков в воздушное пространство России средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в населённый пункт Жеча Стародубского округа Брянской области попало два снаряда. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Как отметил губернатор Брянской области, в 06:50 (совпадает с мск) российскими средствами был обнаружен самолёт вооруженных украинских формирований.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — говорится в сообщении.

Также Богомаз уточнил, что взрывной волной одного из снарядов была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй из них повредил прилегающую территорию.

«В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия», — заключил в своем сообщении глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 08:00 29 апреля до 08:00 30 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района были эвакуированы 586 человек, включая 72 детей.