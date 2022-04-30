Абакан, 30 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 47 пациентов, выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или с профилактической целью.

«2 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 2 — при самостоятельном обследовании, 1 — после пребывания в другом регионе или за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 33 612 случаев инфицирования. В настоящее время в ковидных стационарах лечатся 51 пациент, ещё 108 человек проходит лечение на дому.