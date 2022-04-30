Москва, , 09:55 — REGNUM Рынок легальных видеосервисов в России в 2022 году может сократиться на 46%. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на отчёт аналитической компании J’son & Partners Consulting.

Онлайн-кинотеатры Matthew Keys

По данным J’son & Partners Consulting, в 2021 году общая выручка видеосервисов в России достигла 98,9 млрд рублей. На общемировом рынке видеосервисов доля выручки в России составила 1,1%, что стало рекордным показателем.

Рынок онлайн-кинотеатров в России быстро рос в последние годы. В 2019 году рост достиг 65,7%, в 2020 году темпы роста снизились до 50,4%. В прошлом году выручка выросла на 59,8%.

Наиболее популярными сервисами по подписке в городах России с населением свыше 100 тыс. человек являются онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Ivi и Okko. Отмечается, что «Кинопоиск» впервые возглавил этот рейтинг по итогам прошедшего года.

Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение рынка онлайн-кинотеатров в России в 2022 году. При благоприятном сценарии рынок снизится на 18%, при неблагоприятном – до 46,3%. Отмечается, что рынок может вернуться к общей выручке на уровне 100 млрд рублей к 2024 году.